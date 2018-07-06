На Донбассе за сутки зафиксировано 5 пролетов беспилотников боевиков, - ООС

за прошедшие сутки, 05 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российско-оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установленное перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП. Противник 26 раз открывал огонь по нашим позициям. Отмечается, большинство обстрелов были прицельными, но Об'объединенные силы стойко удерживают занимаемые рубежи. Враг продолжает провоцировать Об'объединенные силы, с целью обвинения их в несоблюдении объявленного перемирия. Однако, подразделения защитников Украины не поддаются на провокации и соблюдают режим прекращения огня. Вместе с тем, Об'объединенные силы имеют право открывать огонь в ответ по решению того командира, по подразделениям которого противник применяет оружие или осуществляет наступление. Такие решения относительно адекватного ответа принимались и минувшей эпохи. На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Не остался без внимания и район разведения сторон возле населенного пункта Станица Луганская, где враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь наших военнослужащих на этом направлении нет. На Світлодарському направлении противник открывал прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи населенных пунктов Светлодарск и Новолуганське. Об'объединенные силы были вынуждены привлекать дежурные огневые средства для подавления огня противника. По уточненным данным разведки враг потерял одного оккупанта. К сожалению одного военнослужащего Об'объединенных сил были ранены. На Горловском и Донецком направлениях врагом обстреливались позиции О'объединенных сил в районах Южного и Авдеевки из гранатометов, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава на Горловском и Донецком направлениях нет. Не прекращаются провокации со стороны российско-оккупационных войск на Мариупольском направлении, где постоянно обстреливаются из гранатометов и стрелкового оружия наши позиции вблизи населенных пунктов Широкине, Талаковка, Водяное. А вблизи Талаківки открывали огонь из вооружения БМП. Потерь личного состава на этом направлении нет. Противник продолжает вести активную разведку наших позиций с использованием беспилотных летательных аппаратов. Так на протяжении прошлых суток средствами ПВО было зафиксировано 5 случаев пролета вражеских БПЛА, некоторые из них идентифицированы как «Орлан-10» и «Гранат» российского производства, которые совершали полеты вдоль линии разграничения. Объединенными силами с целью препятствования их работе применялись средства радиоэлектронной борьбы. Таким образом, ситуация на линии соприкосновения остается полностью контролируемой. Противник продолжает нарушать режим прекращения огня наиболее активно на Луганском, Світлодарському и Мариупольском направлениях. Об'объединенные силы придерживаются условий перемирия, активно проводят мероприятия по разведке и укрепления боевых позиций. В районах отвода и на разрешенных участках проводят мероприятия по поддержанию и совершенствованию подготовки войск. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Так сотрудники национальной полиции со склада Об'объединенных сил получили оперативную информацию, что житель Марьинки, который недавно освободился из мест лишения свободы, хранит дома взрывоопасные предметы. Во время обыска дома ранее судимого хозяина, полицейские обнаружили под кроватью 4 взрывные шашки и 7 електородетонаторів. По данному факту открыто уголовное производство. А в Констянтинівці бывший боевик добровольно сдался правоохранителям. В 2014 году участник незаконных вооруженных формирований нес службу на блокпосте террористов. Воспользоваться предоставленным государством шансом освободиться от наказания мужчина решил после того, как прочитал в СМИ о аналогичные истории бывших наемников, вернувшихся к нормальной жизни. Также военнослужащими Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали одного гражданина, причастного к незаконному вооруженному формированию. Так, на блокпосту, который расположен вблизи поселка Ольгинка Волновахского района Донецкой области, во время осмотра транспортных средств гвардейцы задержали одного из водителей. После проверки было установлено, что житель поселка Владимировка Волновахского района, причастный к незаконного вооруженного формирования так называемой «ДНР». В результате водителя передали сотрудникам Волновахского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Донецкой области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 20 тысяч человек и почти 3 тысячи транспортных средств. 28 лицам отказано в пропуске через линию разграничения. Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины со склада В'объединенных сил во время досмотра личных вещей граждан и их транспортных средств, выявлено незаконных товаров на общую сумму 381 280 гривен. В частности вчера во исполнение распоряжение Командующего Объединенных сил «О предотвращении перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых, наркотических и психотропных веществ, радиоактивных материалов и ядовитых химических веществ, товаров (грузов) к району или из района проведения ООС с нарушением требований действующего законодательства» сотрудники Государственной фискальной службы Украины совместно с пограничным нарядом ДПС Украины из состава Объединенных сил на КПВВ «Новотроицкое» осуществили обзор автомобиля Mitsubishi Grandis, который двигался в сторону временно оккупированной территории Украины Во время проверки транспортного средства было выявлено, что гражданин С., который управлял автомобилем, пытался перевезти на временно оккупированную территорию коммутатор-высокопроизводительную платформу для развертывания сети обработки данных стоимостью 337,3 тыс. грн. По данному факту составлен протокол и произведено изъятие дорогостоящего оборудования. Кроме того, вчера в рамках помощи гражданскому населению Донбасса военнослужащие Об'объединенных сил доставили гуманитарную помощь – продукты питания и медикаменты Защитникам Украины в районе поселка Водяное. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.