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Інтерв'ю

У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 12:48
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Пораненого військового доставили у лікарню

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"За добу що минула, один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої", - повідомив він.

Пораненого військового доставили у лікарню, стан здоров’я військового оцінюють як середньої важкості.

Як зазначили у Міноборони, за добу, що минула бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових, українські військові тричі відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі минулої доби обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів і кулеметів.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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