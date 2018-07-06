На Донбасі за добу зафіксовано 5 прольотів безпілотників бойовиків, - ООС

Упродовж минулої доби, 05 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російсько-окупаційні війська продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП. Противник 26 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Відмічається, більшість обстрілів були прицільними, але Об'єднані сили стійко утримують займані рубежі. Ворог продовжує провокувати Об'єднані сили, з метою обвинувачення їх у недотриманні оголошеного перемир’я. Проте, підрозділи захисників України не піддаються на провокації та дотримуються режиму припинення вогню. Разом з тим, Об'єднані сили мають право відкривати вогонь у відповідь за рішенням того командира, по підрозділам якого противник застосовує зброю або здійснює наступ. Такі рішення щодо адекватної відповіді приймалися й минулої доби. На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське ворог застосовував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Не залишився без уваги й район розведення сторін біля населеного пункту Станиця Луганська де ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Втрат наших військовослужбовців на цьому напрямку немає. На Світлодарському напрямку противник відкривав прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціям поблизу населених пунктів Світлодарськ та Новолуганське. Об'єднані сили були вимушені залучати чергові вогневі засоби для придушення вогню противника. За уточненими даними розвідки ворог втратив одного окупанта. Нажаль одного військовослужбовця Об'єднаних сил було поранено. На Горлівському та Донецькому напрямках ворогом обстрілювалися позиції Об'єднаних сил в районах Південного та Авдіївки з гранатометів, великокаліберні кулемети та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу на Горлівському та Донецькому напрямках немає. Не припиняються провокації з боку російсько-окупаційних військ на Маріупольському напрямку, де постійно обстрілюються з гранатометів та стрілецької зброї наші позиції поблизу населених пунктів Широкине, Талаківка, Водяне. А поблизу Талаківки відкривали вогонь з озброєння БМП. Втрат особового складу на цьому напрямку немає. Противник, продовжує вести активну розвідку наших позицій з використанням безпілотних літальних апаратів. Так упродовж минулої доби засобами ППО було зафіксовано 5 випадків прольоту ворожих БПЛА, деякі з них ідентифіковані як «Орлан-10» та «Гранат» російського виробництва, які здійснювали польоти уздовж лінії розмежування. Об’єднаними силами з метою перешкоджання їх роботи застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби. Таким чином, ситуація на лінії зіткнення залишається повністю контрольованою. Противник продовжує порушувати режим припинення вогню найбільш активно на Луганському, Світлодарському та Маріупольському напрямках. Об'єднані сили дотримуються умов перемир’я, активно проводять заходи з розвідки та укріплення бойових позицій. У районах відведення та на дозволених ділянках проводять заходи з підтримання та вдосконалення навченості військ. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Так співробітники національної поліції зі складу Об'єднаних сил отримали оперативну інформацію, що мешканець Мар’їнки, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, зберігає вдома вибухонебезпечні предмети. Під час обшуку будинку раніше судимого господаря, поліцейські виявили під ліжком 4 вибухові шашки та 7 електородетонаторів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. А у Констянтинівці колишній бойовик добровільно здався правоохоронцям. У 2014 році учасник незаконних збройних формувань ніс службу на блокпості терористів. Скористатися наданим державою шансом звільнитися від покарання чоловік вирішив після того, як прочитав в ЗМІ про аналогічні історії колишніх найманців, що повернулися до нормального життя. Також військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил було затримано одного громадянина, причетного до незаконного збройного формування. Так, на блокпосту, який розташований поблизу селища Ольгинка Волноваського району Донецької області, під час огляду транспортних засобів гвардійці затримали одного з водіїв. Після перевірки було встановлено, що мешканець селища Володимирівка Волноваського району, причетний до незаконного збройного формування так званої «ДНР». У результаті водія передали працівникам Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції Донецької області за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань». Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 20 тисяч осіб та майже 3 тисячі транспортних засобів. 28 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно з представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил під час огляду особистих речей громадян та їх транспортних засобів, виявлено незаконних товарів на загальну суму 381 280 гривень. Зокрема вчора на виконання розпорядження Командувача Об’єднаних сил «Про запобігання переміщенню зброї, боєприпасів, вибухових, наркотичних та психотропних речовин, радіоактивних матеріалів й отруйних хімічних речовин, товарів (вантажів) до району або з району проведення ООС з порушенням вимог чинного законодавства» співробітники Державної фіскальної служби України спільно із прикордонним нарядом ДПС України зі складу Об’єднаних сил на КПВВ «Новотроїцьке» здійснили огляд автомобіля Mitsubishi Grandis, який рухався у бік тимчасово окупованої території України. Під час перевірки транспортного засобу було виявлено, що громадянин С., який керував автомобілем, намагався перевезти на тимчасово окуповану територію комутатор-високопродуктивну платформу для розгортання мережі обробки даних вартістю 337,3 тис. грн. За даним фактом складено протокол та здійснено вилучення дороговартісного обладнання. Крім того вчора у рамках допомоги цивільному населенню Донбасу військовослужбовці Об'єднаних сил доставили гуманітарну допомогу – продукти харчування та медикаменти Захисникам України у районі селища Водяне. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.