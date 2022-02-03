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На Донбассе за сутки зафиксировано почти 200 нарушений, - ОБСЕ

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 04:23
На Донбассе за сутки зафиксировано почти 200 нарушений, - ОБСЕ Фото: ОБСЕ зафиксировала почти 200 нарушений за сутки ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала на Донбассе 193 нарушения режима прекращения огня. Больше всего обстрелов и взрывов было в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 2 февраля.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 118 нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли рядом с участком разведения в районе н. п Золотое в районе н. п. Раевка.

В Раевке наблюдатели слышали 35 выстрелов из стрелкового оружия. В оккупированном Первомайске и н. п. Березовское слышали взрывы. А в н.п. Калиново-Борщеватое были слышны и взрывы, и выстрелы.

В Донецкой области ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений произошли в районах Широкино, Авдеевки, н. п. Гранитное.

В районе Широкино слышали взрывы боеприпасов и взрывы неизвестного происхождения. В районе Авдеевке были слышны выстрелы крупнокалиберных пулеметов. В Ясиноватой, Петровском, которые неподконтрольны украинскому правительству, слышали многочисленные очереди из стрелкового оружия. В районе Гранитного наблюдатели слышали 7 выстрелов.

Напомним, что в прошлый раз на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали боолее 300 нарушений. Наиболее напряженной была ситуация в Донецкой области.

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