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На Донбасі за добу зафіксовано майже 200 порушень, - ОБСЄ

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 04:23
На Донбасі за добу зафіксовано майже 200 порушень, - ОБСЄ Фото: ОБСЄ зафіксувала майже 200 порушень за добу ( facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала на Донбасі 193 порушення режиму припинення вогню. Найбільше обстрілів і вибухів було в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 2 лютого.

У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 118 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 20 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися поруч з ділянкою розведення в районі н. п Золоте в районі н. п. Раївка.

У Раївці спостерігачі чули 35 пострілів зі стрілецької зброї. В окупованому Первомайську та н.п. Березівське чули вибухи. А в н.п. Калиново-Борщувате були чутні й вибухи, і постріли.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 75 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 3 вибухи невизначеного походження.

Більшість порушень сталися в районах Широкиного, Авдіївки, н.п. Гранітне.

В районі Широкіно чули вибухи боєприпасів і вибухи невідомого походження. В районі Авдіївці були чутні постріли великокаліберних кулеметів. У Ясинуватій, Петровському, які непідконтрольні українському уряду, чули численні черги зі стрілецької зброї. У районі Гранітного спостерігачі чули 7 пострілів.

Нагадаємо, що минулого разу на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували бо більше 300 порушень. Найбільш напруженою була ситуація в Донецькій області.

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