На Донбассе за сутки зафиксировано 2 пролета беспилотников боевиков, - ООС

БПЛА было идентифицировано как "Орлан-10" российского производства

В течение минувших суток было зафиксировано 2 случая пролета вражеских БПЛА в зоне проведения операции Объединенных сил (ОСС). Об этом заявил представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

Как сообщается, за прошедшие сутки противник продолжал вести разведку наших позиций с применением беспилотных летательных аппаратов для осуществления разведки наших позиций.

"Так, средствами ПВО зафиксировано 2 случая пролета вражеских БПЛА, один из которых идентифицирован как "Орлан-10" российского производства. Они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украине. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции О'объединенных сил, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.