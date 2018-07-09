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Интервью

На Донбассе за сутки зафиксировано 2 пролета беспилотников боевиков, - ООС

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:12
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

БПЛА было идентифицировано как "Орлан-10" российского производства

В течение минувших суток было зафиксировано 2 случая пролета вражеских БПЛА в зоне проведения операции Объединенных сил (ОСС). Об этом заявил представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук, говорится в сообщении пресс-службы ведомства на странице в Facebook.

Как сообщается, за прошедшие сутки противник продолжал вести разведку наших позиций с применением беспилотных летательных аппаратов для осуществления разведки наших позиций.

"Так, средствами ПВО зафиксировано 2 случая пролета вражеских БПЛА, один из которых идентифицирован как "Орлан-10" российского производства. Они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украине. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики за прошедшие сутки 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных в районе проведения операции О'объединенных сил, в результате чего был ранен один украинский военнослужащий.

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 33,3 тыс. человек Боевики 21 раз обстреляли позиции ООС, ранен один украинский военный
Теги публикации: ООС, Донбасс, беспилотник  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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