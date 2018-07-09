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На Донбасі за добу зафіксовано 2 прольоти безпілотників бойовиків, - ООС

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 13:12
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

БПЛА було ідентифіковано як "Орлан-10" російського виробництва

Протягом минулої доби було зафіксовано 2 випадки прольоту ворожих БПЛА в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ОСС). Про це заявив представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук, йдеться у повідомленні прес-служби відомства на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, минулої доби противник продовжував вести розвідку наших позицій із застосуванням безпілотних літальних апаратів для здійснення розвідки наших позицій.

"Так, засобами ППО зафіксовано 2 випадки прольоту ворожих БПЛА, один з яких ідентифіковано як "Орлан-10" російського виробництва. Вони здійснювали політ уздовж лінії розмежування з боку окупованої території Україні. З метою заборони роботи БПЛА противника застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за минулу добу 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил, у результаті чого був поранений один український військовослужбовець.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 33,3 тис. осіб Бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС, поранений один український військовий
Теги публікації: ООС, Донбас, беспилотник  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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