Бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС, поранений один український військовий

Більшість обстрілів було зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках

Бойовики за минулу добу 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил, у результаті чого був поранений один український військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, на Горлівському і Светлодарському напрямках проросійські бойовики відкривали вогонь в районі населених пунктів Південне і Світлодарськ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Біля Південного один український військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на Донецькому і Маріупольському напрямках за минулу добу зафіксовано найбільше порушень тиші: бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також були зафіксовані обстріл в районі Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя і Талаківки. На цих напрямках втрат серед українських захисників немає.

"Втрат серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу 7 липня бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС.

Також повідомлялося про одного пораненого українського військового на Донбасі.