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Інтерв'ю

Бойовики 21 раз обстріляли позиції ООС, поранений один український військовий

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 08:34
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Більшість обстрілів було зафіксовано на Донецькому і Маріупольському напрямках

Бойовики за минулу добу 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових у районі проведення операції Об'єднаних сил, у результаті чого був поранений один український військовослужбовець. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, на Горлівському і Светлодарському напрямках проросійські бойовики відкривали вогонь в районі населених пунктів Південне і Світлодарськ з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Біля Південного один український військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на Донецькому і Маріупольському напрямках за минулу добу зафіксовано найбільше порушень тиші: бойовики 18 раз обстріляли позиції ООС з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також були зафіксовані обстріл в районі Авдіївки, Мар'їнки, Водяного, Широкиного, Лебединського, Павлополя і Талаківки. На цих напрямках втрат серед українських захисників немає.

"Втрат серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу 7 липня бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення ООС.

Також повідомлялося про одного пораненого українського військового на Донбасі.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового На Донбасі втрат серед українських військових немає, - Міноборони
Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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