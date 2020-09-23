ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На Донбассе за сутки сохранялся режим "тишины"

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбассе за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Потерь среди украинских военных нет.

Самые читаемые новости

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные продолжают выполнять условия перемирия, достигнутого 22 июля. Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

С начала текущих суток ситуация на Донбассе также продолжает оставаться спокойной, нарушений режима "тишины" нет.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 22 сентября зафиксировала одно нарушение перемирия на Донбассе. Взрыв неопределенного происхождения был зафиксирован в Донецкой области на подконтрольной правительству территории.

Также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе, однако для этого необходимы такие же шаги со стороны России.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООСперемирие