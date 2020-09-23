На Донбассе за сутки сохранялся режим "тишины"

На Донбассе за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Украинские военные продолжают выполнять условия перемирия, достигнутого 22 июля. Ситуация в зоне ООС остается контролируемой.

С начала текущих суток ситуация на Донбассе также продолжает оставаться спокойной, нарушений режима "тишины" нет.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции", - сообщили в штабе.

Ранее РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 22 сентября зафиксировала одно нарушение перемирия на Донбассе. Взрыв неопределенного происхождения был зафиксирован в Донецкой области на подконтрольной правительству территории.

Также посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил, что президент Владимир Зеленский действительно пытается добиться мира на Донбассе, однако для этого необходимы такие же шаги со стороны России.