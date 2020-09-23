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На Донбасі за добу зберігався режим "тиші"

Автор: Игорь Литвиненко

На Донбасі за минулу добу не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. Втрат серед українських військових немає.

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Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Українські військові продовжують виконувати умови перемир'я, досягнутого 22 липня. Ситуація в зоні ООС залишається контрольованою.

З початку поточної доби ситуація на Донбасі також продовжує залишатися спокійною, порушень режиму "тиші" немає.

"Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції", - повідомили в штабі.

Раніше РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 22 вересня зафіксувала одне порушення перемир'я на Донбасі. Вибух невизначеного походження був зафіксований у Донецькій області на території підконтрольній уряду.

Також посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що президент Володимир Зеленський дійсно намагається домогтися миру на Донбасі, однак для цього необхідні такі кроки з боку Росії.

Прогноз погоди
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