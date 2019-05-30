ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного

Новости » Общество    30.05.2019 - 19:37
На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня

От начала суток, 30 мая, враг один раз нарушил режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), было ранено одного военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи села Крымское из минометов калибра 82 мм

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего, реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях. По данным отчетов СММ ОБСЕ, на неподконтрольных правительству Украины территориях зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.

Боевики наращивают тяжелое вооружение на Донецком и Луганском направлениях Германия и Франция продолжат помогать Украине в урегулировании конфликта на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь