На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня

От начала суток, 30 мая, враг один раз нарушил режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), было ранено одного военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял украинские позиции вблизи села Крымское из минометов калибра 82 мм

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 29 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, российско-оккупационные войска наращивают тяжелое вооружение, прежде всего, реактивные системы залпового огня "Град" на Донецком и Луганском направлениях. По данным отчетов СММ ОБСЕ, на неподконтрольных правительству Украины территориях зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением линий отвода.