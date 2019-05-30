ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за добу поранили одного українського військового

Новини » Суспільство    30.05.2019 - 19:37
На Донбасі за добу поранили одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку доби ворог один раз порушив режим припинення вогню

Від початку доби, 30 травня, ворог один раз порушив режим припинення вогню  в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), було поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв українські позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 29 травня, збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. 

Крім того, російсько-окупаційні війська нарощують важке озброєння, насамперед реактивні системи залпового вогню "Град" на Донецькому та Луганському напрямках. За даними звітів СММ ОБСЄ, на непідконтрольних уряду України територіях зафіксовано озброєння, розміщене з порушенням ліній відводу.

Бойовики нарощують важке озброєння на Донецькому та Луганському напрямках Німеччина і Франція продовжать допомагати Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся