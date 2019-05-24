На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного

От начала суток, 24 мая, незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, было ранено одного военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг семь раз обстрелял позиции Объединенных сил. Трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды - возле населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка из станковых противотанковых гранатометов, вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции ООС трижды вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, возле населенного пункта Майорськ - из ручных противотанковых гранатометов, в районе населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский защитник получил ранения.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе.

Напомним, в районе проведения ООС Донбассе в четверг, 23 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Также было ранено одного военного.