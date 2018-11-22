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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 07:36
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, 21 листопада загинув один бойовик

У районі проведення операції Об’єднаних сил окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, одного військового легко поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що російські окупаційні війська не припиняють застосовувати озброєння, заборонене Мінськими угодами та протягом минулої доби обстрілювали українські оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також вчора ввечері з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове", - також йдеться у повідомленні.

Опорний пункт біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів та СПГ.

Від початку поточної доби бойовики вогневої активності не проявляли.

За даними розвідки, 21 листопада загинув один бойовик.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, на Донбасі від початку агресії з боку Росії під час виконання бойових завдань загинули майже півтисячі десантників.

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Теми: Новини ООС
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