На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Боевики 40 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 5 августа, боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Обстрелы велись по защитникам Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинцев возле Крымского, Марьинки и Лебединского.

По данным разведки, двое боевиков погибли, семь получили ранения.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 4 августа, боевики восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое полицейских получили ранения.