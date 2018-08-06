На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Новости Происшествия 06.08.2018 - 07:36
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 40 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 5 августа, боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ, двое украинских военных ранены. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Обстрелы велись по защитникам Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза открывали огонь по позициям украинцев возле Крымского, Марьинки и Лебединского.

По данным разведки, двое боевиков погибли, семь получили ранения.

 

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Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Неділя 5 августа 2018 г.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 4 августа, боевики восемь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое полицейских получили ранения.

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