На Донбасі за добу поранено двох українських військових
Бойовики 40 разів обстрілювали позиції Збройних сил України
У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 5 серпня, бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, дрох українських військових поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.
Обстріли велися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях українців біля Кримського, Мар’їнки та Лебединського.
За даними розвідки, двоє бойовиків загинули, сім дістали поранення.
Ранкове зведення на 07:00 06 серпня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 05 серпня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 5 серпня 2018 р.
Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 4 серпня, бойовики вісім разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого двоє поліцейських отримали поранення.