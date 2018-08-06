На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Бойовики 40 разів обстрілювали позиції Збройних сил України

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) упродовж минулої доби, 5 серпня, бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, дрох українських військових поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.

Обстріли велися по захисниках Кримського, Новозванівки, Луганського, Світлодарська, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по позиціях українців біля Кримського, Мар’їнки та Лебединського.

За даними розвідки, двоє бойовиків загинули, сім дістали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 4 серпня, бойовики вісім разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті чого двоє поліцейських отримали поранення.