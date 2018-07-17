На Донбассе за сутки ранили одного украинского военного

Новости Происшествия 17.07.2018 - 07:17
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики 19 раз открывали огонь по позициям войск ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за прошедшие сутки, 16 июля, в результате вражеского огня был ранен один из украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 19 раз открывали огонь по позициям ООС, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутового, Лебединского, Широкиного. Вместе с этим в районе Гнутового враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону наших защитников 3 мины", - сообщают в ООС.

По данным разведки, двое боевиков были ранены.

Напомним, 16 июля с 7:00 до 18:00 боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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