На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі упродовж минулої доби, 16 липня, внаслідок ворожого вогню було поранено одного з українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ООС, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Російські окупаційні війська проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Разом з цим в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни", - повідомляють у ООС.

За даними розвідки, двох бойовиків було поранено.

Нагадаємо, 16 липня від 7:00 до 18:00 бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.