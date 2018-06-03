На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Интенсивные бои продолжаются на отдельных направлениях

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что на отдельных направлениях продолжаются интенсивные боевые действия. Напряженной остается ситуация в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Широкино. Боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения и были госпитализированы. По данным разведки, три оккупанта уничтожены, трое ранены", - говорится в сообщении.

Зведення станом на 7:00 03 червня 2018 року Упродовж минулої доби, 02 червня, ситуація в районі проведення операції... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 2 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики обстреляли пограничный наряд на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области.