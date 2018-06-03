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Інтерв'ю

На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 08:18
Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Фото: українські військові (mil.gov.ua)

Інтенсивні бої тривають на окремих напрямках

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранення отримали троє українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що на окремих напрямках тривають інтенсивні бойові дії. Напруженою залишається ситуація в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар'їнка, Чермалик, Широкине. Бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню.

"Під час бойових дій за минулу добу троє наших військовослужбовців отримали поранення і були госпіталізовані. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, троє поранені", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 03 червня 2018 року Упродовж минулої доби, 02 червня, ситуація в районі проведення операції...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 2 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли прикордонний наряд на контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області.

 

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Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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