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Боевики обстреляли пограничный наряд на КПВВ "Майорское"

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 10:53
Фото: украинские пограничники (dn.gov.ua.jpg)
Фото: украинские пограничники (dn.gov.ua.jpg)

В результате обстрела жертв и пострадавших нет

Пророссийские боевики обстреляли пограничный наряд на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что перед началом пропуска лиц и транспортных средств в КПВВ "Майорское" обстрелян пограничный наряд в тот момент, когда на пост доставляли смену на автомобиле "Кугуар".

"После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался на КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия. К счастью, никто из военнослужащих не пострадал, броня защитила от пуль, которые попали в автомобиль", - говорится в сообщении.

На момент обстрела гражданских на контрольном пункте не было, а личный состав находился в блиндажах.

Фото: последствия обстрела "Кугуара"

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не оставит Украину наедине с военным конфликтом на Донбассе.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донецк, Донбасс, пограничники, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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