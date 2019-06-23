Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть погибший и раненые

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрелов пострадали 8 военнослужащих из состава ООС

В субботу, 22 июня 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один украинский военный, еще 8 бойцов получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, в течение прошлых суток российско-оккупационные войска 31 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом российские наемники применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Опытное, Авдеевка и Пески в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Также враг обстреливал позиции подразделений Объединенных сил в районе ответственности тактически-оперативной группировки "Север", а именно вблизи Песчаного, Пивденного, Новолуганского, Луганского, Майорская, Зайцево и Новоалександровки.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения", - отметили в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе поселка Оленевка на Донбассе подорвался на взрывном устройстве и погиб военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады. Интенсивный огонь со стороны боевиков сделал невозможной эвакуацию тела.