На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Боевики за сутки осуществили 40 обстрелов позиций сил АТО

В районе операции Объединенных сил (ООС) боевики 40 раз открывали огонь по позициям наших войск в понедельник, 30 июля, в том числе трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, ранены трое украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, и Широкино", - говорится в сообщении

По нашим позициям возле Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск трижды открывали огонь по позициям украинских защитников возле Крымского, Светлодарска и Лебединского.

По данным разведки, один боевик уничтожен и четверо ранены.

Напомним, пресс-центр ООС предупредил о проведении 31 июля и 1 августа 2018 года превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозе в Лисичанске Луганской области.