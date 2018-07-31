На Донбасі за добу поранено трьох українських військових
Бойовики за добу здійснили 40 обстрілів позицій сил АТО
У районі операції Об’єднаних сил (ООС) бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ у понеділок, 30 липня, у тому числі тричі - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, поранено трьох українських військових. Про це повідомляє штаб ООC у Facebook.
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного", - йдеться у повідомленні.
По наших позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.
За даними розвідки, одного бойовика знищено та чотирьох поранено.
Ранкове зведення на 07:00 31 липня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 30 липня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 30 липня 2018 р.
Нагадаємо, прес-центр ООС попередив про проведення 31 липня та 1 серпня 2018 року превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам у Лисичанську Луганської області.