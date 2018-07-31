На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

Бойовики за добу здійснили 40 обстрілів позицій сил АТО

У районі операції Об’єднаних сил (ООС) бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ у понеділок, 30 липня, у тому числі тричі - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, поранено трьох українських військових. Про це повідомляє штаб ООC у Facebook.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного", - йдеться у повідомленні.

По наших позиціях біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.

За даними розвідки, одного бойовика знищено та чотирьох поранено.

Нагадаємо, прес-центр ООС попередив про проведення 31 липня та 1 серпня 2018 року превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам у Лисичанську Луганської області.