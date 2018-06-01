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На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 08:21
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Ситуация в зоне операции Объединенных сил остается сложной

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранения получили трое украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, боевые действия продолжаются по всей линии соприкосновения. За сутки боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.

На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе Новотошковского. На Донецком направлении - в районах Новоселовки и Каменки, на Мариупольском - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

"За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет", - говорится в сообщении.

 

Зведення станом на 7:00 1 червня 2018 року #ООС #зведення Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 31 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко исключил варианты наступления и капитуляции для достижения мира на Донбассе.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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