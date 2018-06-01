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На Донбасі за добу поранено трьох українських військових

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 08:21
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил залишається складною

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранення отримали троє українських військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається складною, бойові дії тривають по всій лінії зіткнення. За добу бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню.

На Луганському напрямку активно бойові дії тривали в районі Новотошківского. На Донецькому напрямку - в районах Новоселівки та Кам'янки, на Маріупольському - в районах населених пунктів Чермалик, Павлопіль і Водяне.

"За минулу добу в боях поранення отримали троє наших воїнів. За даними розвідки, противнику нанесено втрати: двоє окупантів загинули і двоє поранені. Знешкоджено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 1 одиницю ЗУ-23-2 і 1 міномет", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 1 червня 2018 року #ООС #зведення Упродовж минулої доби, 31 травня, ситуація в районі проведення...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 31 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко відкинув варіанти наступу і капітуляції для досягнення миру на Донбасі.

 

Бойовики змінили тактику боїв за підконтрольне Україні селище Південне, - штаб
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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