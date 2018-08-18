На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Бойовики за добу здійснили 40 обстрілів позицій ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, двоє українських захисників отримали легкі поранення. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новозванівки, Новолуганського, Луганського, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Новомихайлівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Крім того, противник обстріляв із мінометів калібром 82 мм захисників Чермалика.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази відкривали вогонь по наших позиціях у районах населених пунктів Кримське, Лебединське, Павлопіль та Широкине.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил цієї доби немає.

За даними розвідки двох бойовиків знищено, одного поранено.

Нагадаємо, засоби протиповітряної оборони Об'єднаних сил збили на Донбасі російський безпілотний літальний апарат, котрий проводив розвідку українських позицій.