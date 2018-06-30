На Донбасі за добу поранено двох українських військових, - ООС

За добу на Донбасі ліквідовано трьох бойовиків, ще двох поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 червня 2018 року, поранено двох українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, протягом минулої доби бойовики 34 рази обстрілювали українські позиції, 8 з яких - із важкого озброєння.

"У наслідок активних бойових дій двох наших захисників поранено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби бойовики вели обстріли в районах Новотошківського, Кримського, Світлодарської дуги, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки, Верхньторецького, Новомихайлівки, Невельського, Бердянського, Гнутового, Водяного, Лебединського, Павлополя та Широкиного.

"Упродовж дня на Горлівському напрямку було найгарячіше. Бої точилися навколо населеного пункту Луганське. Противник використовував гранатомети, стрілецьку зброю і заборонені мінськими домовленостями 82-мм міномети. Також на цьому напрямку ворог обстріляв із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наші позиції біля населеного пункту Новгородське", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що за даними розвідки, за добу було ліквідовано трьох бойовиків, ще двох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку на Донбасі.