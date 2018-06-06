На Донбассе за сутки ликвидированы 2 боевика, еще 4 ранены, - ООС

за прошедшие сутки, 5 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. #ООС #операція_ОС #брифинг На отдельных направлениях продолжались интенсивные боевые действия. Напряженной обстановка оставалась в районах населенных пунктов Причепилівка, Крымское Новотошківське, что на Луганском направлении. Недавно ночью противник осуществил минометный обстрел одного из ротних опорных пунктов, что вблизи Станицы-Луганской. Под прикрытием плотного огня из стрелкового оружия враг предпринял попытку захвата наших позиций. Военный фельдшер прапорщик Чезар Нікіфореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь в ответ. Тем временем диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить. Чезар Нікіфореску мгновенно перенес огонь ДШК в сторону ДРГ противника, чем заставил ее отступить. Во время боя военфельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков. Своими умелыми действиями он не допустил попытки продвижения противника в сторону украинских позиций. В районе населенных пунктов Опытное и Новотроицкое на Донецком направлении противник активизировался с наступлением темной поры суток. Вместе с тем, оккупанты активизировали усилия в разведке с применением беспилотных летательных аппаратов. Так, утром 5 июня подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался беспилотник российского производства «Орлан-10», а дежурные подразделения зенитных ракетных войск уничтожили цель на подлете к району, который интересовал врага. Стрелковое оружие, российско-террористические войска применяли на подступах к населенных пунктов Лебединское, Широкине и Гнутове, что на Мариупольском направлении. В общем оккупанты 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, четверо ранены. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила врагу продвижение в сторону наших рубежей. Во время боевых действий в минувшие сутки три украинских военнослужащих получили ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. С началом текущих суток обстановка существенных изменений не претерпела. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. Следователи управления полиции Донецкой области обнаружили и собрали доказательства причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований двух жителей Мариуполя. Установлено, что в марте 2014 года мужчины добровольно предложили свои услуги боевикам и стали пособниками российско-оккупационных войск. Четыре года молодые люди скрывали свою противоправную деятельность. Сейчас обоим задержанным объявлено о подозрении за содействие представителям незаконных вооруженных формирований и укрытие их преступной деятельности. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Всего с начала года полицейские объявили о подозрении 149 участникам незаконных вооруженных формирований и их пособникам. Из них установлено местонахождение и задержано 129, еще 20 – находятся в розыске. Контрольные пункты въезда – выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 20 тысяч человек и около 5 тысяч транспортных средств. Двадцати лицам отказано в пропуске через линию разграничения. Объединенными силами продолжается реализация антикоррупционных мероприятий. Так, на КПВВ «Майорское» гражданин предложил неправомерную выгоду пограничнику за пропуск через линию разграничения партии контрабанды. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован регистратором, составлен акт, материалы дела переданы в Национальной полиции Украины для возбуждения уголовного производства. За вчерашний день Сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины со склада В'объединенных сил изъято незаконных товаров на общую сумму почти 50 тысяч гривен. Во время проверки личных документов у граждан на контрольно-пропускных пунктах изъято 4 документы, выданные оккупационными властями. Военной контрразведкой Объединенных сил разоблачили агента террористической организации так называемой ДНР. Вблизи населенного пункта Марьинка Донецкой области военнослужащими одной из бригад из состава Об'объединенных сил задержали жителя Ясиноватой. Представителями военной контрразведки Службы безопасности Украины со склада В'объединенных сил установлено, что указанный гражданин относится к разведывательно-агентурной сети противника, который с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов Вооруженных Сил Украины в районе города Марьинка. За участие в «непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» задержанному грозит тюрьма. Вчера военнослужащими Объединенных сил сопровождены представителей волонтерских организаций до населенного пункта Станица Луганская. Доставили гуманитарную помощь малообеспеченным жителям города Авдеевка. Обеспечено беспрепятственную работу работников “Маріупольавтодор” для восстановления асфальтового покрытия в населенном пункте Пионерское. Таким образом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра Об'объединенных сил подполковник Виктор Шубец.