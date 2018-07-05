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Інтерв'ю

На Донбасі за добу поранено 4 українських військових, - ООС

НовиниНадзвичайні події    05.07.2018 - 08:10
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Бойовики 19 разів обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 4 липня 2018 року, поранено 4 українських військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як повідомляється, минулої доби бойовики 19 разів обстрілювали українські позиції. Зокрема, обстріли велися на Луганському напрямку в районі Кримського. Також бойовики вели обстріли на Світлодарському напрямку, де внаслідок активних дій ворога поранення отримали двоє українських військових.

На Горлівському напрямку обстріли велися в районі Зайцевого, Південного. Також вчора на Горлівському напрямку українські військові зіткнулися з диверсійно-розвідувальною групою бойовиків. Внаслідок зіткнення один диверсант загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще 6 отримали пораненя. Також постраждали двоє українських військових.

На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали околиці Авдіївки, Невельського та Новомихайлівки; на Маріупольському напрямку - біля Водяного, Павлополя, Лебединського та Широкиного.

"Бойовики російських окупаційних військ продовжують ігнорувати оголошене перемир’я і упродовж поточної доби три рази відкривали вогонь по наших позиціях", - зазначають у штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед причетних до обстрілів українських позицій встановлено громадян РФ.

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Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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