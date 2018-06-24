На Донбассе за сутки ранения получил один украинский военный, - ООС

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе в течение суток, 24 июня, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов боевиков ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что на Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины с минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, днем на Мариупольском направлении ситуация обострилась. Российские оккупационные войска вели огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий получил ранения.

Также под обстрелы из артиллерии попали позиции украинских защитников у Гнутово и Богдановки, а Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.

Напомним, на протяжении прошлых суток, 23 июня, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил.