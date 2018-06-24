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На Донбасі за добу поранення отримав один український військовий, - ООС

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 19:14
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі протягом доби, 24 червня, бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Повідомляється, що на Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське бойовики обстріляли позиції Збройних сил України з мінометів калібром 82 мм, БМП, гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, вдень на Маріупольському напрямку ситуація загострилася. Російські окупаційні війська вели вогонь по захисникам Водяного із ствольної артилерії калібром 122 мм та 152 мм. Ворог також активно застосовував міномети всіх типів, автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю. Під час бойових дій в цьому районі один наш військовослужбовець отримав поранення.

Також під обстріл з артилерії потрапили позиції українських захисників у Гнутово і Богданівки, а Лебединське крім артилерії обстрілював танк.

 
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Нагадаємо, протягом минулої доби, 23 червня, проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, які знаходяться в районі проведення операції Об'єднаних сил.

На Донбасі поранено чотирьох українських військових, - штаб ООС У районі ООС минулої доби ліквідовано трьох бойовиків, - розвідка
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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