Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, - ООС

5 украинских военных получили ранения

На протяжении прошлых суток, 23 июня, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Десять раз враг применял артиллерию и минометы, говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.

"Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что в Луганской области. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного Минскими договоренностями, 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта", - отмечают в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (ОБСЕ) зафиксировали 115 взрывов на Донбассе.