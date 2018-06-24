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Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских военных, - ООС

НовостиПроисшествия    24.06.2018 - 08:15
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

5 украинских военных получили ранения

На протяжении прошлых суток, 23 июня, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Десять раз враг применял артиллерию и минометы, говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, подавляющее большинство боевых действий проходило с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.

"Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что в Луганской области. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в темное время суток враг увеличил количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного Минскими договоренностями, 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

"По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта", - отмечают в пресс-центре.

 

УТРЕННЕЕ ВОЗВЕДЕНИЕ НА 7:00 24 ИЮНЯ 2018 ГОДА #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Протяжении прошлых суток, 23 июня,...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Субота 23 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (ОБСЕ) зафиксировали 115 взрывов на Донбассе.

В ОБСЕ зафиксировали 115 взрывов на Донбассе Боевики заняли дом на Донбассе и открыли стрельбу по местным жителям
Теги публикации: боевики, Донбасс, обстрел, раненые  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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