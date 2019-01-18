На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 17 січня троє окупантів загинуло

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 17 січня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції поблизу населеного пункту Південне та з мінометів і стрілецької зброї - позиції в районі населеного пункту Кримське.

"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці обстріляли позиції українських військових: в районі населеного пункту Піски - п'ять разів з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, двічі зі стрілецької зброї - в районі населеного пункту Невельське, поблизу селища Водяне - з гранатометів та стрілецької зброї", - також повідомили у штабі.

Крім того, поблизу селища Славне та селища Опитне противник вів вогонь по українських захисниках з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Красногорівка.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 17 січня троє окупантів загинуло.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, за час бойових дій на Донбасі загинули 70 військовослужбовців зі складу Сил спецоперацій.