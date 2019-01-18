ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    18.01.2019 - 07:33
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 17 січня троє окупантів загинуло

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 17 січня російські окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв з протитанкового ракетного комплексу, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції поблизу населеного пункту Південне та з мінометів і стрілецької зброї - позиції в районі населеного пункту Кримське.

"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" злочинці обстріляли позиції українських військових: в районі населеного пункту Піски - п'ять разів з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, двічі зі стрілецької зброї - в районі населеного пункту Невельське, поблизу селища Водяне - з гранатометів та стрілецької зброї", - також повідомили у штабі.

Крім того, поблизу селища Славне та селища Опитне противник вів вогонь по українських захисниках з гранатометів, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Красногорівка.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 17 січня троє окупантів загинуло.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, за час бойових дій на Донбасі загинули 70 військовослужбовців зі складу Сил спецоперацій.

На Донбасі за добу постраждали 10 українських військових Бойовики обстріляли із гранатометів українські позиції на Донбасі
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасобстрелООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся