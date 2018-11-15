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На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 07:47
На Донбасі за добу поранено одного українського військового
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Протягом 14 листопада трьох російських окупантів знищено, ще троє - отримали поранення

У районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у п’яти випадках - із забороненого Мінськими угодами озброєння, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення штабу у Facebook.

Ворог обстрілював українські оборонні укріплення в районах населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний", - йдется у повідомленні.

За даними розвідки, протягом 14 листопада трьох російських окупантів було знищено, ще троє - отримали поранення.

У штабі зазначають, що 15 листопада ворог активізувався на горлівському напрямку, здійснивши вночі два інтенсивні обстріли у районах Шумів та Південного із застосуванням мінометів калібру 82 мм.

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за день, 14 листопада 2018 року, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення.

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Теми: Новини ООС
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