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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 07:39
На Донбассе за сутки ранен один украинский военный
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

По данным разведки, 12 ноября один боевик убит, двое ранены

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 12 ноября российские оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военный получил легкое ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов, дважды боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Враг обстреливал позиции ОС в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхньоторецкjе, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.

"Огневые налеты с применением минометов калибра 82 мм оккупанты осуществили по опорным пунктам наших войск возле Троицкого и хутора Свободный, на Попаснянском направлении", - говорится в сообщении.

С начала суток, 13 ноября, враг огневой активности не проявлял.

По данным разведки, в течение 12 ноября один боевик убит, еще двое ранены.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, Евросоюз глубоко обеспокоен по поводу российского военного оборудования и личного состава в неподконтрольных Украине районах Донбасса и призывает РФ прекратить подпитывать конфликт, поддерживая боевиков

Боевики днем обстреливали укранских военных из гранатометов, - ООС На Донбассе за сутки погибли двое украинских военных
Темы: Новости ООС
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