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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 07:31
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По данным разведки 6 ноября два боевика были уничтожены, еще двое получили ранения

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз из запрещенного вооружения, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Российские оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Зайцево, Шумы, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески, Красногоровка, Старогнатовка и Павлополь.

На Донецком направлении, в районе населенного пункта Красногоровка противник применял минометы калибра 82 мм. Оккупанты в основном использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

По данным разведки, 6 ноября два боевика были уничтожены, еще двое получили ранения. В течение текущих суток противник огонь по украинским позициям не открывал.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, боевики на Донбассе обустраивают укрепления, используя мебель из разграбленных жилищ местных жителей.

Украинская сторона СЦКК со ссылкой на отчет миссии ОБСЕ также сообщила об очередных фактах размещения боевиками военной техники на Донбассе, а также об обустройстве ими укреплений в пределах жилой застройки.

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Темы: Новости ООС
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