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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Новости » Происшествия    20.10.2018 - 07:57
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Боевики совершили 16 обстрелов позиций сил ООС за сутки

В районе проведения операции Объединенных сил боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ, трижды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение - в районах Крымского, Авдеевки и Гнутово, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В штабе отмечают, что противник продолжает применять гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Верхньоторецкjе, Авдеевка, Пески, Опытное, Гранитное, Павлополь, Водяное, Гнутовj и Лебединское", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение 19 октября четыре оккупанта уничтожены, еще двое ранены.

Также отмечается, что с начала суток враг огневой активности не проявлял.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Напомним, в Донецкой области задержали 53-летнего мужчину, который в течение четырех лет воевал в рядах незаконного вооруженного формирования "ДНР" в городе Ясиноватая.

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Темы: Новости ООС
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