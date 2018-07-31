На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Новости Происшествия 31.07.2018 - 18:48
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики за сутки 9 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение текущих суток, 31 июля, с 08:00 до 18:00 один украинский военный получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 9 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение не применялось.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутово", - сообщают в ООС.

Отмечается, что потери боевиков уточняются.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - ООС

Скриншот (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в понедельник, 30 июля, в районе проведения ООС боевики 40 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе трижды - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Вследствие обстрелов ранены трое украинских военных.

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