На Донбасі за добу поранений один український військовий, - ООС

Бойовики за добу 9 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) упродовж поточної доби, 31 липня, з 08:00 до 18:00 один український військовий отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 9 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. При цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалось.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Південне, Новомихайлівка, Опитне, Павлопіль та Гнутове", - повідомляють у ООС.

Зазначається, що втрати бойовиків уточнюються.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у понеділок, 30 липня, у районі проведення ООС бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі тричі - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів поранено трьох українських військових.