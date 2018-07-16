На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Бойовики 29 разів порушили "хлібне перемир’я" у районі ООС

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі бойовики протягом минулої доби, 15 липня, 29 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі 1 раз із забороненого озброєння, поранено одного українського військового. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"Російські окупаційні війська проявляли активність по всій лінії зіткнення і вели вогонь по захисниках Кримського, Новолуганського, Світлодарська, Зайцевого, Майорська, Пісків, Тарамчука, Авдіївки, Водяного, Пищевика, Широкиного та Талаківки, а в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, одного бойовика знищено, ще одного поранено.

Упродовж поточної доби, 16 липня, бойовики російських окупаційних військ 5 разів обстріляли українські позиції біля Світлодарська, Мар’їнки, Гнутового та Водяного.

Нагадаємо, 11 липня військовослужбовці Нацгвардії та співробітники Нацполіції зі складу Об’єднаних сил затримали неподалік Маріуполя та села Валер’янівки Волноваського району чотирьох громадян, підозрюваних у співпраці із незаконним збройним формуванням "Донецької народної республіки".