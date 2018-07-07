На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Больше всего обстрелов боевиков зафиксировано на мариупольском направлении

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе российско-оккупационные силы 30 раз нарушали перемирие, один украинский военный ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС в Facebook.

Так, на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие, на попаснянском и светлодарском направлениях боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На горловском направлении под обстрелы попали украинские позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Напомним,в ОБСЕ сообщили, что количество обстрелов на Донбассе за последнюю неделю выросло на 50%.