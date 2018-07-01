На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Боевики ночью дважды нарушили очередное перемирие, которое началось в полночь 1 июля

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе российские оккупационные войска за сутки 30 июня 26 раз применяли прицельный огонь по украинским позициям, ранен один украинский военный. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - говорится в сообщении.

На луганском направлении в районе Новотошковского велся огонь по нашим позициям из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На горловском направлении боевики проявляли активность в районе населенных пунктов Южное и Зайцево.

На донецком направлении противник применял в основном гранатометы и стрелковое оружие по защитникам Марьинки, Красногоровки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Опытного и Новомихайловки.

"За прошлые сутки большому количеству обстрелов подверглись защитники Мариупольского направления. Враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись наши позиции в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Павлополь, Чермалык, Талаковка и Гнутово", - сообщили в штабе.

В ВСУ также сообщили, что, несмотря на принятое Трехсторонней контактной группой в Минске перемирие с 00:00 часов 1 июля 2018 года, боевики на протяжении текущих суток уже дважды открывали огонь по нашим защитникам - в районе Зайцево и Новоалександровки.

По данным разведки в результате подрыва на противотанковой мины поврежден БТР российских оккупационных войск, один боевик ранен.

Напомним, согласно решению Трехсторонней контактной группы, принятому в Минске, на Донбассе с 00:00 1 июля 2018 года начался режим тишины по всей линии фронта длиной 426 километров.