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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - штаб

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 08:19
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, а также в районе Зайцево на Горловском направлении. Также не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого, но наиболее активные бои зафиксированы на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово. За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции.

"Во время боевых действий один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

 

Ранкове зведення на 7:00 22 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 21 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 21 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что на оккупированном Донбассе пройдут принудительные антиукраинские митинги.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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