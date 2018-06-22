На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - штаб

За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции
В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Сообщается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, а также в районе Зайцево на Горловском направлении. Также не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого, но наиболее активные бои зафиксированы на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово. За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции.
"Во время боевых действий один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Ранкове зведення на 7:00 22 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 21 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 21 червня 2018 р.
Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что на оккупированном Донбассе пройдут принудительные антиукраинские митинги.