На Донбассе за сутки ранен один украинский военный, - штаб

За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки ранен один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, а также в районе Зайцево на Горловском направлении. Также не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого, но наиболее активные бои зафиксированы на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово. За сутки боевики 29 раз обстреляли украинские позиции.

"Во время боевых действий один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что на оккупированном Донбассе пройдут принудительные антиукраинские митинги.