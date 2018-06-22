На Донбасі за добу поранено одного українського військового, - штаб

За добу бойовики 29 разів обстріляли українські позиції
У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранено одного українського військового. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.
Повідомляється, що бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське і Станиця Луганська, а також у районі Зайцевого на Горлівському напрямку. Також не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар'їнки і Новотроїцького, але найбільш активні бої зафіксовані на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль і Гнутове. За добу бойовики 29 разів обстріляли українські позиції.
"Під час бойових дій один український захисник отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.
Ранкове зведення на 7:00 22 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 21 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 21 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що на окупованому Донбасі пройдуть примусові антиукраїнські мітинги.