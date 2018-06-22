На Донбасі за добу поранено одного українського військового, - штаб

За добу бойовики 29 разів обстріляли українські позиції

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу поранено одного українського військового. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Повідомляється, що бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське і Станиця Луганська, а також у районі Зайцевого на Горлівському напрямку. Також не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар'їнки і Новотроїцького, але найбільш активні бої зафіксовані на Маріупольському напрямку - в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль і Гнутове. За добу бойовики 29 разів обстріляли українські позиції.

"Під час бойових дій один український захисник отримав осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що на окупованому Донбасі пройдуть примусові антиукраїнські мітинги.