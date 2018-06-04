На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Стан пораненого військового лікарі оцінюють як задовільний

На Донбасі за минулу добу, 3 червня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як повідомив спікер Міноборони, за добу бойовики здійснили 27 прицільних обстрілів по українським позиціям, підрозділи Об’єднаних сил 13 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій один наш військовослужбовець зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу позицій українських захисників поблизу Кримського...Під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає", - повідомив він.

Наразі стан пораненого військового лікарі оцінюють як задовільний, його доставлено до військового мобільного шпиталю у Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики вчора ввечері, 3 червня 2018 року, з артилерії обстріляли Талаківку під Маріуполем.