Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На Донбасі за добу поранено одного українського військового

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 12:47
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Стан пораненого військового лікарі оцінюють як задовільний

На Донбасі за минулу добу, 3 червня 2018 року, поранено одного українського військовослужбовця. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як повідомив спікер Міноборони, за добу бойовики здійснили 27 прицільних обстрілів по українським позиціям, підрозділи Об’єднаних сил 13 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок бойових дій один наш військовослужбовець зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу позицій українських захисників поблизу Кримського...Під час бойових дій минулої доби у складі Об’єднаних сил втрат немає", - повідомив він.

Наразі стан пораненого військового лікарі оцінюють як задовільний, його доставлено до військового мобільного шпиталю у Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики вчора ввечері, 3 червня 2018 року, з артилерії обстріляли Талаківку під Маріуполем.

Уряд Німеччини може долучитися до фінансування вирішення проблем екології Донбасу, - Черниш СБУ викрила чергову спробу вербування терористами "ЛНР" громадянина України
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top