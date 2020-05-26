На Донбассе сутки прошли без потерь

На Донбассе 25 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Преступные действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем из штатного вооружения украинские воины решительно подавили вражескую активность", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" противник произвел 14 обстрелов. Огонь велся неподалеку Песков, Орехово, Богдановки, Павлополя, Авдеевки, Березового, Марьинки и Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группы "Север", вблизи Орехово и Луганского, боевики осуществили два обстрелы из запрещенных минометов калибра 120 мм.

По данным разведки, 26 мая украинские военные ранили четверых оккупантов.

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь нет.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Напомним, 24 мая на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщалось, что боевики ведут огонь по позициям украинских военных из жилых кварталов населенных пунктов.