На Донбассе сутки прошли без потерь

На Донбассе 25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

рядом с Талаковкой из миномета калибра 82 мм боевики выпустили 5 мин;

неподалеку от населенного пункта Пески стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки из станкового противотанкового гранатомета осуществили 10 выстрелов;

рядом с Красногоровкой из миномета калибра 120 мм боевики выпустили 3 мины, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили один обстрел позиций ВСУ в районе Катериновки - из 120-мм миномета выпустили 10 мин.

"Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - отметили в штабе.

С начала этиз суток боевики выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки. Потерь нет.

Напомним, 24 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В сторону украинских позиций они выпустили 20 мин. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, за минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксировано 23 случаи ограничений свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии со стороны боевиков на Донбассе.