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На Донбасі за добу загинули двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)
Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще двоє отримали поранення

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі тричі застосовуючи заборонене озброєння, загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме неподалік Луганського на Світлодарському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність. Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер.

Сьогодні, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось.

Об'єднані сили продовжують виконання бойових завдань в посиленому режимі.

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще два отримали поранення.

На Донбасі за добу загинули двоє українських військових

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене разом з головою Верховної ради України, перебуваючи з візитом на Донбасі, засудила проведення фейкових "виборів" 11 листопада.

 

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Теми: Новини ООС
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