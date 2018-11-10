На Донбасі за добу загинули двоє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще двоє отримали поранення

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, в тому числі тричі застосовуючи заборонене озброєння, загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Бойовики обстрілювали наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Луганське, Авдіївка, Піски, Тарамчук, Березове та Гнутове.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Луганського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме неподалік Луганського на Світлодарському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність. Біля Кримського, під прикриттям вогню з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів 82-го калібру, наші позиції обстрілював снайпер.

Сьогодні, 10 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалось.

Об'єднані сили продовжують виконання бойових завдань в посиленому режимі.

За даними розвідки, протягом минулої доби, двох російських окупантів знищено, ще два отримали поранення.

Нагадаємо, президент Парламентської асамблеї НАТО Раса Юкнявічене разом з головою Верховної ради України, перебуваючи з візитом на Донбасі, засудила проведення фейкових "виборів" 11 листопада.