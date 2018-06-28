Боевики снова сорвали разведение сил и средств в Станице Луганской

Боевики применили стрелковое оружие по позициям ВСУ

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств в Станице Луганской. Об этом сообщила Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), передает пресс-центр ООС.

"Боевики российских оккупационных войск в очередной раз сорвали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской. Так, 27 июня, около 23.00. на участке разведения №1 противник применил стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел военнослужащих ВСУ боевики осуществляли с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной территории правительству Украины.

"Об указанном украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ. Украинская сторона СЦКК отмечает, что боевики вооруженных формирований РФ систематически осуществляют провокационные обстрелы в районе Станицы Луганской и не собираются оставлять свои позиции. Предыдущий обстрел позиций ВСУ в этом населенном пункте был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня текущего года", - указано в сообщении.

Также отмечается, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на участке разведения в районе поселка городского типа Станица Луганская в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований рамочного решения Трехсторонней контактной группы относительно разведения сил и средств на линии разграничения.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режим тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года.